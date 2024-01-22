Утром 22 января Генштаб ВСУ обнародовал ситуацию на фонте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

Всего враг нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара, совершил 80 обстрелов из РСЗО.

За прошедшие сутки силы рф нанесли воздушный удар, применив 10 "Шахедов". Из них 8 были уничтожены.

На Купянском направлении ВСУ отразили 7 атак возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские военные отбили 5 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 6 атак недалеко от Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника восточнее Григоровки, Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 5 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.



Война в Украине идет уже 698-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Британская разведка сообщила о росте интенсивности российских наступательных действий по всему фронту за последние две недели. Ключевым фактором является замерзание грунта, по которому легче наступать на бронетехнике.

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