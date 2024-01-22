68 боевых столкновений за сутки. Сводка Генштаба ВСУ на утро 22 января
Утром 22 января Генштаб ВСУ обнародовал ситуацию на фонте за минувшие сутки.
Главное из нее.
За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.
Всего враг нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара, совершил 80 обстрелов из РСЗО.
За прошедшие сутки силы рф нанесли воздушный удар, применив 10 "Шахедов". Из них 8 были уничтожены.
На Купянском направлении ВСУ отразили 7 атак возле Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские военные отбили 5 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 6 атак недалеко от Белогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника восточнее Григоровки, Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 5 атак.
На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага западнее Вербового и Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.
Война в Украине идет уже 698-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 января 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Британская разведка сообщила о росте интенсивности российских наступательных действий по всему фронту за последние две недели. Ключевым фактором является замерзание грунта, по которому легче наступать на бронетехнике.
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