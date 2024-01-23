В Кремле назвали "территориальными претензиями" указ Владимира Зеленского об украинцах в России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводят российские издания.

"Это не глупость. Это, наверное, попытка как-то закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. Ему нужно чем-то камуфлировать. Он пытается делать такие, мягко говоря, абсурдные и нелогичные идеологические, как ему кажется, шаги, пытаясь декларировать притязания на нашу территорию. Невооруженным глазом видна несостоятельность всех этих потуг", - сказал Песков.

Также Песков обвинил Зеленского в том, что тот якобы не хочет остановить войну. По его мнению, президент Украины "пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой".

"Ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ. Но так не получается", - считает Песков.

Напомним, во время обращения ко Дню соборности Украины Зеленский сообщил, что подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".

В указе названы регионы (Кубань и части всех приграничных областей РФ), на которых украинские власти будут защищать "национальную идентичность украинцев".