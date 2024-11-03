Google-карты начали выкладывать обновленные снимки, на которых показывают размещение украинских военных систем.

Об этом заявил глава "Центра по борьбе с дезинформацией" Андрей Коваленко.

"Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого. Россияне уже активно разгоняют эти снимки. Что не так с этим миром?", - написал Коваленко.

Отметим, что в последние дни российские паблики действительно стали часто выкладывать карты Google, заявляя, что на них расположены, в частности, системы ПВО в Киеве.

Ранее глава ЦПД сообщил, что россияне по-прежнему планируют нанести удар по распределительным подстанциям украинских АЭС.

Война в Украине идет уже 982-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.