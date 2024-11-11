Следующие четыре-пять месяцев станут решающими для исхода войны. А сама она должна скоро завершиться.

Такое заявление агентству Reuters на условиях анонимности сделал высокопоставленный украинский чиновник.

Как сказано в статье издания, таким образом чиновник "сигнализировал о том, как возвращение Дональда Трампа в Белый дом сосредотачивает умы в Киеве на возможном завершении войны".

"Эта зима — критический момент... Я надеюсь, что война подходит к концу. Сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, стартовые позиции", — сказал чиновник.

Также он признал, что победа Трампа сделала менее вероятным приглашение Украины в НАТО и создала риск сокращения помощи.

"Я надеюсь, что администрация Байдена попытается избежать этого риска, ускорив (свою) помощь", — отметил чиновник.

Напомним, в Белом доме уже заявили, что планируют выделить Украине всю согласованную помощь в размере $6 млрд до истечения президентского срока Байдена. В администрации пообещали до 20 января "отправить Украине все ресурсы, которые согласовал Конгресс".

В отдельном материале мы разбирали, о чем говорят заявления по поводу Украины Трампа и его соратников.