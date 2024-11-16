Сегодня по территории резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии был нанесен удар снарядами.

Об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб полиции и израильской спецслужбы ШАБАК.

"Около 19:30 зафиксированы два осветительных снаряда, сдетонировавшие вблизи резиденции премьер-министра в Кесарии. Снаряды упали на территорию двора дома. На месте происшествия находятся сотрудники полиции и ШАБАК. На момент инцидента премьер-министр и члены его семьи не находились в резиденции", – сказано в сообщении.

Ранее резиденцию израильского премьера атаковал беспилотник "Хезболлы".

Кесария расположена в 70 километрах от Ливана, со стороны которого был зафиксирован вылет дрона с последующим прямым попаданием в здание. В тот раз также никто не пострадал – Нетаньяху и его супруги Сары во время атаки дома не было.

Как мы сообщали, партия Нетаньяху вернула лидерство по популярности среди населения после убийств в Иране и подрыва пейджеров в Ливане.

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