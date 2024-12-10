Более семи миллионов годных к службе российских мужчин готовы отправиться на войну с Украиной за деньги. Этого количества еще на несколько лет войны без объявления мобилизации.

Такие подсчеты сделал Европейский центр анализа и стратегий (CASE) на основе собственных опросов граждан РФ.

По данным опроса, 29,6% россиян допускают, что добровольно поедут на войну с Украиной. Из них 13,2% готовы на это "прямо сейчас", остальным нужны дополнительные стимулы: одобрение родственников, увеличение размера выплат.

54,2% не готовы воевать ни при каких условиях.

Показатель 7,4 миллиона человек CASE получил, сопоставив процент согласных воевать и заявленный в 2022 году тогдашним министром обороны РФ Сергеем Шойгу мобилизационный ресурс РФ в 25 миллионов человек.

Один из авторов доклада, российский оппозиционер и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков оценил с учетом погрешностей и поправки на социально одобряемые ответы минимальное число добровольцев, которых можно завербовать в нынешней ситуации, в миллион человек.

Летом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что в среднем в сутки контракт подписывают тысяча человек. Военные эксперты считают эти данные завышенными. Но даже если взять минимальную оценку числа потенциальных контрактников (миллион человек) и темпы набора, названные Медведевым, то российская армия будет иметь приток добровольцев еще как минимум 2,5 года, говорится в докладе.

"Запад рассчитывал, что у Путина закончатся деньги и солдаты и он не сможет продолжать затяжную войну. Но в реальности финансовых и людских ресурсов у него достаточно", - резюмировал Гудков в комментарии российскому оппозиционному изданию "Можем объяснить".

Между тем в Украине активно обсуждают тему снижения возраста мобилизации до 18 лет.

Этого настойчиво требуют США, обещая экипировать молодых новобранцев в ВСУ.