Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. Его подозревают в содействии работе российских онлайн-казино в Украине.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники среди правоохранителей.

Во время обыска у чиновника нашли значительное количество вещества, похожего на наркотическое.

Вскоре после публикаций прессы Офис генерального прокурора официально подтвердил задержание. Рудого подозревают в "пособничестве государству-агрессору из-за связей с онлайн-казино, владельцами которых являются граждане РФ".

По версии следствия, он помог компании получить лицензию для организации азартных игр в интернете, а после получения информации от государственных органов о ее связях с РФ умышленно не принимал меры по лишению соответствующей лицензии.

Офис также сообщил, что изъятые у Рудого вещества - это наркотики.

Рудой - бывший военный, в 2014 году получил ранение на фронте. Уволившись из армии, он стал секретарем Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей павших защитников Украины. Также он был капитаном национальной сборной в "Играх непобедимых". Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей он возглавляет с 2020 года.

В последнее время многие издания критиковали КРАИЛ из-за работы в Украине онлайн-казино, которое связывают с РФ. Согласно новому закону №9256-д, принятому Верховной Радой в начале декабря, комиссию должны ликвидировать до 1 апреля 2025 года.

Найденные при обыске у Рудого вещи. Фото: Украинская правда

Как мы писали, весной 2023 года букмекерская компания "Париматч" попала под санкции СНБО из-за связей с Россией.

А осенью мы рассказывали о владельце онлайн-казино Максиме Криппе, который скупает в Украине гостиницы, бизнес-центры и СМИ.