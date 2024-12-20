Главу КРАИЛ Ивана Рудого отправили под стражу без права залога. Его подозревают в "пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах, без цели сбыта".

Об этом сообщает ГБР.

По версии следствия, он способствовал получению лицензии онлайн-казино, бенефициарным владельцем которого являются граждане РФ. А при обыске у него нашли кокаин в больших размерах.

Ему сообщено о подозрении по статьям ст. 111-2 и ст. 309 УК Украины (в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах, без цели сбыта).

"В ходе досудебного расследования ДБР было установлено, что возглавляемое им учреждение выдало и по указаниям которого намеренно не совершало действия по лишению лицензии по организации азартных игр в сети Интернет коммерческую структуру, бенефициарным владельцем которой являются россияне, а ее представители оказывали содействие государству-агрессору.

Решение не принималось, несмотря на многочисленные экспертизы, которые показали, что деятельность онлайн-казино угрожает национальной безопасности. В частности, данные украинских военных, клиенты казино, могли легко попасть к россиянам", - сообщает ГБР.

Напомним, что в Украине в этом году решили ограничить деятельность онлайн-казино.