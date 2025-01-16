Сегодня днем "Шахед" пролетел недалеко от места встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает The Guardian.

Стармер и Зеленский подписали 100-летнее соглашение о партнерстве Британии и Украины.

Дрон летел над Мариинским дворцом, в то время как лидеры Британии и Украины находились в Офисе президента на Банковой. Между ними около 800 метров.

При этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что "Шахед" залетел в Киев с востока, а обломки упали на авто в Соломенском районе. То есть центр города он пролетел, ничего не атаковав.

В то же время глава ГВА Тимур Ткаченко сообщает о падении обломков также в Голосеевском районе, Дарницком и Печерском (центр города).

Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер прибыл сегодня в Киев для подписания договора о "100-летнем партнерстве" между двумя странами "в знак поддержки президента Владимира Зеленского перед инаугурацией Дональда Трампа".

Ранее СМИ писали, что Лондон и Париж обсуждают отправку в Украину миротворческих сил - в случае соглашения о прекращении войны.