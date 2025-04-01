Евросоюз готов повысить ставки в торговой войне с американским президентом Дональдом Трампом и готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США.

Об этом пишет газета Politico.

Издание сообщает, что ранее Брюссель отвечал на пошлины США зеркальными тарифами, но теперь готов пойти дальше, потому что Белый дом угрожает нетарифными барьерами, такими как технологические правила.

"Мы подойдем к этим переговорам с позиции силы. У Европы много карт. От торговли до технологий и размера нашего рынка. Но эта сила также строится на нашей готовности принимать жесткие контрмеры. Все инструменты на столе", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте.

Politico пишет, что ЕС является нетто-экспортером автомобилей, фармацевтических препаратов и продуктов питания в США, но также является нетто-импортером услуг, что дает ему больше рычагов влияния в торговых спорах.

В частности, Евросоюз может ужесточить регулирование деятельности крупных американских технологических компаний, обложить налогом крупные американские банки или замедлить выдачу лицензий на ведение бизнеса в ЕС.

Брюссель мог бы подумать о мерах в отношении крупных американских банков, таких как JP Morgan или Bank of America, или о технологических игроках, таких как социальная сеть Илона Маска X, поисковый гигант Google или крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon. К слову, именно на этой неделе ожидается решение о том, нарушают ли Apple и Meta европейские законы о цифровых рынках.

"Если Трамп введет пошлины, мы вступим в совершенно новую игру", - заявил дипломат ЕС.

Напомним, Трамп обещает ввести пошлины в отношении всех стран уже завтра, 2 апреля.

Также мы писали, что Китай, Япония и Южная Корея договорились о совместном ответе на тарифы Трампа.