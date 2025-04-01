Военные адвокаты, микроавтобусы которых стали замечать в Киеве, не имеют ничего общего с адвокатурой.

Об этом заявляет Национальная ассоциация адвокатов на своем сайте.

По ее данным, такие "специалисты" с применением силы и за гонорар вытаскивают людей из ТЦК, а затем отвозят, куда им укажет заказчик. В Киеве их услуги стоят примерно 3–4 тысячи долларов.

"Деятельность "военных адвокатов", насильно отбивающих мобилизованных военнообязанных в ТЦК, не имеет никакого отношения к адвокатской практике, основанной на принципах верховенства права и законности", - приводит сайт слова главы Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидии Изовитовой.

Адвокат не имеет права в своей профессиональной деятельности прибегать к средствам и методам, противоречащим действующему законодательству или правилам адвокатской этики, добавили в ассоциации. Там также сообщили, что настоящие адвокаты сегодня оказывают юридическую помощь военнообязанным, в том числе в помещениях ТЦК. При этом адвокаты часто подвергаются нарушениям профессиональных прав и вмешательству в гарантии адвокатской деятельности.

Вообще же в Украине нет ни военной адвокатуры, ни лиц с правовым статусом военных адвокатов. Отдельные лица пытаются продвигать такую ​​идею. Например, о необходимости военных адвокатов говорила экс-замминистра обороны Анна Маляр в 2023 году на ХVIІ форуме Ассоциации юристов Украины. Также адвокаты Илья Костин и Артем Донец в комментарии СМИ активно поддерживали введение военных адвокатов. Не исключено, что неизвестные, называя себя военными адвокатами, воспользовались этой идеей для совершения своих противоправных действий, допустили в ассоциации.

Национальная ассоциация адвокатов официально осудила применение физического воздействия в отношении военкомов теми, кто называет себя военными адвокатами.

Подробнее о примере работы военных адвокатов мы на днях писали в отдельном материале.

Между тем украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в 2025 году военкомы стали чаще нарушать права человека во время мобилизации.