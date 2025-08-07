Украинцы согласны на мир по линии фронта и снятие санкций с РФ в обмен на гарантии безопасности.

Об этом свидетельствует свежий опрос КМИС.

Такой сценарий - это "условный план Европы и Украины", по которому Киев получает надежные гарантии безопасности от Европы и США, Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но Украина и мир официально этого не признают, Украина движется к вступлению в ЕС, а после установления устойчивого мира США постепенно смягчают свои санкции против России. План поддерживают 54% опрошенных. Не поддержали бы его 35% респондентов.

"Условный план США" предполагает, что группа европейских государств, но без США дают Украине гарантии безопасности, Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, США официально признают Крым частью России, Украина движется к вступлению в ЕС, а США и Европа отменяют все санкции против России. Его поддержали бы 39%, против - 49% граждан.

"Условный план России" готовы поддержать 12%, 76% выступают против. Этот план подразумевает, что Украина должна существенно сократить армию и ограничить вооружение, навсегда отказаться от членства в НАТО, под контроль России переходят города Херсон, Запорожье и в целом вся территория Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, а Украина официально признает все оккупированные территории частью России и навсегда отказывается от них, кроме того, Украина движется к вступлению в ЕС и США и Европа отменяют все санкции против России.

При этом с мая по июль число сторонников всех трех планов увеличилось.

Ранее опрос Gallup показал, что большинство украинцев хотят скорейшего завершения войны, а не войны до победы.

Также этото институт выяснил, что количество украинцев, которые верят в перспективу вступления страны в НАТО, стремительно сокращается.