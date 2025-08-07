Российский суд признал слово "хохлы" разжигающим ненависть к украинцам.

Жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление мужчины в групповом чате в мессенджере Viber за то, что его фамилия оканчивалась на "о".

Об этом сообщили российские издания.

Женщина написала: "Вы все, хохлы, подлые", "Так у тебя в крови исподтишка всё делать" и другие похожие фразы.

Экспертиза пришла к выводу, что в этих фразах содержится "унизительная оценка личности адресата по признаку национальности", а также они "приписывают ему ряд обобщённых негативных характеристик, присущих представителям украинской национальности".

Напомним, недавно мы писали, что в киевском метро избили женщину, которая выкрикивала "Слава России, смерть хохлам". Затем ее вышвырнули из вагона.

Ранее мы рассказывали, что в Москве вынесли приговор бывшему послу Украины в Казахстане за слова об убийстве россиян.

