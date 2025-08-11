В Верховной Раде предлагают ввести уголовное наказание за "публичные призывы к насилию с мотивов нетерпимости".

Некоторые СМИ трактуют это как введение уголовной ответственности за нарушение прав ЛГБТ, за которое будет светить 8 лет тюрьмы.

Законопроект 13597 подала группа депутатов во главе с главой партии "Слуга народа" Еленой Шуляк.

Они предлагают переписать 161 статью Криминального Кодекса, которая в настоящее время предусматривает наказание за "умышленные действия, направленные на разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, или образа чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места проживания, по языковым или другим признакам".

Заменить этот перечень предлагается такой формулировкой: "Публичные призывы к насилию по мотивам нетерпимости в отношении личности и/или группы лиц по их признакам".

Также в Кодекс об административных правонарушениях предлагается добавить новую статью 188-58 о наказании за действия, которые привели к дискриминации без применения насилия или угроз.

Нардеп Максим Бужанский резко критикует этот законопроект, отмечая, что "действующее законодательство даёт абсолютно все механизмы для того, чтобы защитить гражданина от дискриминации по любому признаку", и прогнозирует, что инициатива не будет одобрена даже в комитете.

Напомним, Украина обязана урегулировать однополые партнерства ради евроинтеграции.