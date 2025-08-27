В Верховной Раде Украины предлагают ужесточить наказание для военных за отказ выполнять приказ (402-я статья УК), осуждая их минимум на пять лет тюрьмы.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Правоохранительный комитет рассмотрит законопроект № 13452 авторства своего председателя Сергея Ионушаса и других депутатов.

Проектом закона предлагается лишить суд возможности назначать более мягкое наказание, чем от 5 до 10 лет тюрьмы, или наказание с испытательным сроком за совершение военнослужащим неповиновения.

Это не касается самовольного оставления части (СОЧ - рус., СЗЧ - укр.) и дезертирства, поскольку по ним уже сейчас нельзя давать более мягкое наказание.

Между тем боец "Айдара" Станислав Бунятов считает, что в ВСУ станет меньше добровольцев и больше случаев СЗЧ в случае принятия законопроекта об ужесточении ответственности за невыполнение приказа.

Военный считает, что сейчас в суде можно обосновать любое невыполнение приказа, но нет компетентных военных судов, которые могли бы объективно рассматривать дела.

"Почему-то в армии все проблемы вешают на солдат и младших командиров, а генералы, которые теряют тысячи людей и теряют сотни километров территории из-за своей некомпетентности, наказанию не подлежат. С такими односторонними законопроектами мы останемся без добровольцев. С таким подходом легче будет выслушать приказ, сказать "Так точно" и пойти в СЗЧ ждать завершения войны и амнистию", - пишет Бунятов.

Ранее мы публиковали статистику о масштабах дезертирства в армии Украины за 2025 год.

Также мы рассказывали в отдельном материале, как украинских солдат наказывают за невыполнение приказа.