Группа подростков в Кривом Роге на камеру издевалась над 14-летней ровесницей.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, куда в итоге попала видеозапись.

По информации пабликов, инцидент произошёл вчера. Потерпевшую "наказывали" и заставляли просить прощения за то, что она гуляла с чьим-то парнем.

На кадрах пострадавшая получает удар ногой в лицо предположительно от другой девочки. После этого ей приказывают стать на колени и несколько мальчиков несколько раз плюют на неё. Всего на видео присутсвуют шесть подростков.

Полиция уже установили всех участников конфликта. Правоохранители квалифицируют действия подозреваемых как причинение пыток.

Ранее в СМИ появилась информация, что под Ивано-Франковском подростки снимали на видео, как убивают юношу и вырезают ему глаза.

"Подростки напали на своего знакомого и нанесли ему несколько десятков ножевых ранений. Молодой человек умер на месте", – сообщает издание.

Как мы также сообщали, в Киеве поймали подростков, которые избили военного в столичном Гидропарке.

Мужчина в камуфляжной форме получил множественные удары руками и ногами от нескольких несовершеннолетних.