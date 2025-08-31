На послевоенное восстановление Украины потребуется 520 миллиардов долларов.

Об этом заявил депутат и глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Всемирного банка.

Нардеп отмечает, что необходимая сумма равна почти трём ВВП Украины. То есть расходы на покрытие ущерба от войны с РФ троекратно превысят рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг произведённых за год на территории, подконтрольной Киеву.

"Правительство работает над тем, чтобы привлечь деньги на восстановление. Есть определённые программы, есть определённые механизмы, определенные инструменты, которые используются для того, чтобы эти деньги привлечь и восстановление произошло уже сейчас", – заявил Гетманцев.

Ранее возглавивший Минобороны Украины Денис Шмыгаль оценил восстановление и модернизацию Украины в триллион долларов.

Напомним, по данным СМИ, римская конференция по восстановлению Украины не принесла финансовых обещаний, а главный потенциальный инвестор вышел из проекта.

