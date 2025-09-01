Накануне в израильской и западной прессе появилась противоречивая информация о возможном запрете Киевом проведения паломничества хасидов (членов ортодоксального крыла иудаизма - Ред.) в Умань в текущем году.

Так, о том, что Украина не позволит хасидам провести ежегодное паломничество в Умань в сентябре из-за соображений безопасности на фоне войны с Россией, сообщило израильское издание Maariv со ссылкой на источники.

Решение обосновывают действующим с 2022 года запретом на массовые собрания из-за войны. При этом в прошлые годы украинские власти хотя и не рекомендовали поездки, но десятки тысяч паломников все же приезжали.

Источник портала i24 заявил, что Киев выражает недовольство позицией Израиля в отношении России. Кроме того, Украина требует, чтобы в случае проведения паломничества Иерусалим предоставил финансовую поддержку и направил полицейских в Умань.

Украина этого официально не подтверждала.

Отдельно сообщалось, что власти Молдовы потребовали от Израиля гарантий, если хасиды будут направляться через их территорию (а это сейчас их основной маршрут в Умань).

Среди условий - оплата временного терминала для дополнительных рейсов (около 8 млн шекелей), обеспечение полиции на маршруте и в самолетах, а также покрытие расходов на оборудование и логистику. По информации СМИ, Израиль должен перечислить всю сумму до 3 сентября, иначе прием хасидов не состоится.

В то же время журналист Axios Барак Равид со ссылкой на МИД Израиля сообщил в соцсети X, что Украина не меняла своего подхода к приезду хасидов в Умань.

"На сегодняшний день никаких изменений в политике Украины относительно прибытия верующих на Рош-ха-Шана не произошло", - заявил представитель ведомства.

Между тем немецкое издание DW пишет, что Украина в этом году будет как обычно принимать хасидов в Умани, никаких новых ограничений не будет.

В Объединенной еврейской общине Украины также опровергают слухи о запрете.

Как мы писали, каждые 12 месяцев хасиды посещают Украину, чтобы побывать на могиле рабби Нахмана, которого они почитают как духовного лидера и святого. Хасиды верят, что молитва на его могиле обладает особой силой и способна исцелять души и тела.

Дата еврейского Нового года каждый сезон приходится на разные дни. В этом году празднование Рош-ха-Шана будет проходить с 22 по 24 сентября.

Напомним, в прошлом году мэр Умани подтверждала готовность города принять иудейских паломников. Но отмечала, что укрытий в городе для тысяч паломников может не хватить.

Также мы рассказывали в отдельном материале, как в Умани зарабатывают на паломниках-хасидах.