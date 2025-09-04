Звезда боевых единоборств Конор Макгрегор планирует баллотироваться на пост президента Ирландии, о чем он объявил на своей странице в Instagram.

"Граждане Ирландии, время для настоящих изменений – сейчас. Как президент, я не подпишу ни одного законопроекта, пока он не будет сначала вынесен на рассмотрение народа! Если вы хотите видеть мое имя в бюллетене для выборов президента, призываю вас сегодня же связаться с местными депутатами вашего округа и попросить их выдвинуть мою кандидатуру. Наши депутаты - опора наших общин. Они работают больше и делают больше для людей, чем депутаты Ойрехтаса (парламент Ирландии – Ред.), которые раз за разом подводят эту страну. Если вы депутат, который чувствует, что его голос игнорируют, его руки связаны, а его общину не замечают, то я прошу вас поддержать меня. Выдвиньте мою кандидатуру, и я предоставлю вам платформу и власть, чтобы вас действительно услышали. Если вы хотите проголосовать за Макгрегора, начинайте прямо сейчас. Позвоните сегодня вашему местному депутату и требуйте изменений", – заявил боец.

Президентские выборы в Ирландии состоятся 24 октября.

"Никто не будет сражаться за народ Ирландии упорнее, чем Конор Макгрегор!", – такой комментарий оставил под постом Илон Маск, который встречался с бойцом во время его визита в Белый дом, где его принял Дональд Трамп в День святого Патрика, а сам Конор принял участие в брифинге.

Весной этого года в столице Ирландии тысячи людей вышли на протесты против мигрантов. На опубликованных фото и видео можно заметить, как протестующие несли портреты президента США Дональда Трампа, лидера РФ Владимира Путина и бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, который принял участие в акции.

Летом уже Северную Ирландию охватили массовые беспорядки, связанные с протестами против мигрантов.