Украинский "электронный дневник" стал платным для родителей. Теперь за школьное приложение, финансируемое из государственного бюджета, просят платить 49 грн в месяц.

Информацию в комментариях подтвердила компания-разработчик.

Родители же начали возмущаться и говорить, что Минобразования не в курсе нововведения.

"С какой радости? Если ваш проект финансируется из местных бюджетов. В МОН ничего не знают о вашем нововведении с платной подпиской!" - жалуются родители в комментариях.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев прокомментировал новость о введении платы за пользование школьным е-дневником.

"Плата законом не предусмотрена. Но если сосчитать на год, набегает неплохая сумма – в 2,2 млрд грн. В понедельник обращусь с запросом об авторе и вдохновителе этой удивительной монетизации государственной услуги. Но пока выглядит так, что заработать решил крупный частный оператор, на которого до этого "подсадили" школы. Родителям не советую спешить платить. Что-то подсказывает, что он лишится "бизнеса"", – написал Гетманцев.

Напомним, что недавно Верховная Рада приняла за основу законопроект №13483 о выплате 50 тысяч гривен за рождение одного ребенка. Документ поддержали 290 народных депутатов.

Ранее мы писали, что за две недели до начала учебного года Кабинет министров запустил программу "Пакет школьника" ("Пакунок школяра"), по которой родители первоклассников смогут потратить 5 тысяч гривен на подготовку ребенка к школе.