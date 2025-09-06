Многие обратили внимание на недавние заявления Путина во время визита в Китай и на экономическом форуме во Владивостоке с предложением к Зеленскому приехать в Москву, если он хочет встречи на уровне президентов.



Однако, если послушать эти комментарии Путина, то там он о встрече упомянул вскользь, добавив, что в ней особого смысла пока не видит.



В основном же он говорил о проблемах, которые, по его утверждению, есть с подписанием мирного договора с Украиной.



Во-первых, это все тот же тезис о «нелигитимности» Зеленского (опровергаемый украинскими властями), а значит и о «нелегитимности» любых соглашений с ним.



Во-вторых, он дал понять, чтоб хотел бы официального признания Украиной аннексии территорий. Но для этого нужно проводить референдум, что во время военного положения запрещено.



Также, исходя из его более ранних заявлений и публикаций в СМИ, своим условием прекращения огня Путин ставит вывод украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей (ранее он требовал вывода войск еще и со всей территории Херсонской и Запорожской областей, но, по данным СМИ, во время встречи с Трампом на Аляске он снял такое требование).



Если все это сопоставить, то вырисовывается лишь одна схема, по которой условия, выставляемые Путиным, могут быть реализованы (о ее реалистичности скажем ниже).



Во-первых, это вывод ВСУ из Донбасса с одновременным парафированием текста мирного соглашения.



Далее – прекращение огня по всей линии фронта (объявление перемирия) и отмена военного положения в Украине, назначение выборов парламента и президента.



Далее подготавливается законопроект об изменениях в Конституцию (это могут быть не только вопросы территорий, но и нейтральный статус, и русский язык и прочие условия возможного мирного соглашения), который Рада направляет в Конституционный суд (с июня там уже есть необходимый кворум для принятия решений – 12 судей).



Далее – КСУ заявляет о соответствии законопроекта Конституции после чего он выносится на референдум, назначенный на день выборов.



Далее – на выборах избирается президент и Рада. Последняя на первых же заседаниях принимает изменения в Конституцию. Так как изменения должны приниматься в двух чтениях на двух разных сессиях Рады, то для ускорения процесса может быть использован способ, уже опробированный в 2019 году "слугами народа".

Тогда, 29 августа, на первом же заседании Рады, парламент принял изменения в Конституцию по отмене депутатской неприкосновенности в первом чтении. Затем спикер объявил первую сессию нового парламента закрытой.

Назначил на 3 сентября вторую сессию, где изменения в Конституцию были утверждены во втором чтении. Та же схема может быть использована и по новым изменения в Конституцию.



Затем изменения в Конституцию подписывает новый президент. Он же (или его представитель) затем подписывает и мирный договор с РФ, а Рада его ратифицирует.



Оговоримся - неизвестно имеют ли в виду в Кремле именно такую схему, но она единственная, которая позволяет решить вопросы по имплементации в украинском правовом поле мирных соглашений, в той форме, которую продвигает Москва.



При этом очевидно, что Киев сейчас ни на один из пунктов этой схемы идти не намерен. Более того, распространено мнение, что Путин выставляет такие условия, чтоб украинские власти от них точно отказались. А если и согласились, то это вызвало бы внутренний бунт и дестабилизацию с угрозой краха фронта.



Не говоря уже о том, что сам план сложный и даже если на него Банковая даст формальное согласие, то на любом этапе он может быть сорван (через решение КСУ, провал референдума, отсутствия 300 голосов в Раде для изменения Конституции). И, в таком случае, дело ограничится отводом войск и соглашением о временном прекращении огня.

Но, повторимся, пока вообще не видно ситуации, при которой Киев будет готов обсуждать даже первый пункт плана (отвод войск из Донбасса), не говоря уже о всех остальных.



Ситуация может измениться лишь в случае очень жесткого давления со стороны США, либо резкого ухудшения ситуации на фронте.