Президент РФ Владимир Путин снова потребовал от Украины провести референдум о территориях для завершения войны.

Об этом глава Кремля сказал на Х Восточном экономическом форуме.

"Договориться будет с украинской стороной практически невозможно. Даже если будет политическая воля, в чём я сомневаюсь, есть юридико-технические трудности, которые заключаются в том, что любые договорённости о территориях должны быть подтверждены в соответствии с Конституцией Украины на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение", - заявил Путин.

О референдуме он говорил на днях, находясь с визитом в Китае.

Также напомним о других заявлениях президента РФ на ВЭФ. Так, он сообщил, что российская армия может нанести удар по войскам стран НАТО в случае их появления на территории Украины.

"Если там будут появляться какие-то войска – особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий – исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. А если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины, вот и всё", - отметил Путин.

Ранее мы писали, что власти Украины отвергают возможность проведения референдума о территориальных уступках РФ. Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera говорил, что Киев в любом случае не откажется от национальных территорий.

