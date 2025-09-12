Украинский комик Кирилл Ганин считает идиотизмом стремление мужчин сбежать из Украины через кордон, переплывая Тису. Он призвал мужчин брать на себя ответственность и не бояться умереть на войне.

Такие мысли актер высказал в интервью на Ютуб-канале ведущей Марии Ефросининой.

Ведущая напомнила Ганину его скандальный номер с фразой: "Я тону в твоих бездонных глазах, как уклонист в Тисе".

"Это не моя шутка. Но типы, которые бежали из страны через Тису! Вы взрослые люди, у вас в голове есть мозги. И если ваши мозги додумались только до того, чтобы утонуть в речке, ну... Извините, это факт. Как можно идти против факта?.. Это самый тупой выбор, который можно сделать. Это же идиотизм! Лучший способ справиться с ответственностью - это взять её на себя. Понятно, что на войне всем страшно. Но сейчас такое время, что в любом месте Украины ты можешь умереть из-за войны. Прилёт, осколок, что-то ещё. Поэтому бояться этого удивительно. А настолько сильно бояться этого, по-моему, это с головой что-то не то. Типы решили поплыть через реку, типы там утонули. Это их сознательный выбор. Я что, не буду над этим смеяться? Буду. Идиоты!" - сказал Ганин.

При этом сам он в армии не служит.

Ранее мы рассказывали о номере Ганина в "Лиге смеха", в котором с издевкой говорится о мужчинах, утонувших при попытке переплыть Тису.

Также мы сообщали, как "Квартал 95" бестактно пошутил о русскоязычных переселенцах.