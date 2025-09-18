Начальнику Генерального штаба РФ Валерию Герасимову Владимир Путин продлил срок службы еще на 5 лет.

Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на источники.

Как известно, не так давно Герасимову исполнилось 70 лет. Продление срока службы необходимо, чтобы Герасимов и далее занимал пост начальника Генштаба.

Накануне и после достижения Герасимовым возраста в 70 лет в российских пабликах прошли слухи о его возможной отставке.

Однако, как можно заметить, на данный момент они не подтверждаются - срок службы Герасимову снова продлен.

Ранее мы писали, что Герасимов подводил итоги весенне-летнего наступления РФ на фоне карты, на которой от Украины отделены линией не только Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, но также Николаевская и Одесская.

Война в Украине идет 1303-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 1302-го дня. Главной фронтовой новостью среды стал заход армии РФ в Купянск Харьковской области не только с севера, но уже и с северо-запада. Негативные для Украины процессы отмечены и на других участках фронта. На днях к востоку от Константиновки ВСУ утратили все территории, которые были освобождены во время контрнаступления под Бахмутом летом 2023 года.

