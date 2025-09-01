Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов подводил итоги весенне-летнего наступления РФ на фоне карты, на которой от Украины отделены линией не только Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, но также Николаевская и Одесская.

Видео опубликовала официальная пресс-служба минобороны РФ.

Напомним, что Кремль изначально требовала ввести украинские войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Но, после переговоров Путина с Трампом на Аляске, по данным СМИ, Москва урезала свои требования и теперь ставит условием завершения войны вывод войск только из Донецкой и Луганской областей.

При этом на экспертном уровне нередко можно встретить мнение, что целью РФ является также захват Одесской и Николаевской областей, чтобы полностью отрезать Украину от моря и получить коридор к Приднестровью.

Ранее в СNN взяли интервью у служащих ВСУ, которые ждут наступления россиян в Запорожской области.

Война в Украине продолжается 1286-й день. Последние новости с ключевыми событиями 1 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне президент Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ. СМИ сообщают, что Берлин больше не планирует посылать немецкие войска в Украину, даже в качестве миротворцев. В Кремле вновь заявляют, что готовы решить "проблемы" в отношениях с Украиной политическими и дипломатическими средствами, но обвиняют Европу в подстрекании Киева к несговорчивости.

