В Киевской области держали в рабстве 13 узбеков. Власти Узбекистана рекомендовали своим гражданам не ездить в Украину и направили Киеву ноту.

На днях прокуратура Киевской области сообщила о задержании группы людей, которые занимались вербовкой и эксплуатацией граждан Узбекистана.

Среди задержанных украинка, двое граждан КНР и гражданин Узбекистана. По данным следствия, они обманом привлекали людей, оказавшихся без жилья и работы в Узбекистане, и перевозили их в Киевскую область для принудительного труда.

Людей держали в тяжелых условиях, ограничивали свободу передвижения, а за малейшие нарушения штрафовали. Даже поход в туалет разрешался только по установленному расписанию.

17 сентября правоохранители нашли помещение, где удерживались 13 граждан Узбекистана, а также документы, деньги и транспорт. Всем четверым задержанным уже объявлено подозрение.

Посольство Узбекистана в Украине сообщило, что все освобожденные узбеки живы, прошли медосмотр и размещены в больнице Киевской области. Посольство направило ноты в МИД Украины и Офис генпрокурора, чтобы обеспечить консульскую и правовую помощь. Власти Узбекистана готовят их возвращение на родину.

При этом МИД Узбекистана призвал граждан воздержаться от поездок в Украину из соображений безопасности.

