Глава комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак опроверг информацию о том, что вместо Государственной итоговой аттестации (ГИА - рус., ДПА - укр.) в 4 классе школьники будут сдавать другой тест в формате внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом Бабак написал в своем телеграм-канале.

По его словам, это будет обычная ГИА, которая была и до войны.

"Любая современная система образования предполагает итоговую оценку на каждом этапе обучения: после начальной школы (4 класс), после базовой (9 класс) и после старшей (11/12 класс). Это обычная практика в мире – проверить, чего добились дети на определенном этапе обучения, и нужно ли государству или школам что-либо менять в программах", - говорится в сообщении.

Также Бабак добавил, что ГИА будет проводиться и в девятом классе.

Ранее сообщалось, что с 2027 года украинские школьники после окончания 4-го класса в обязательном порядке будут проходить государственную итоговую аттестацию в формате внешнего независимого оценивания, но, как видим, эта информация опровергнута.

Напомним, в первый год войны внешнее независимое оценивание было отменено. Его заменили единым тестом, а задания обновляли ежедневно, чтобы исключить возможность списывания.