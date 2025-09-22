"Очень серьезная угроза!" Трамп высмеял учения венесуэльских ополченцев с участием полных женщин. Видео
Президент США Дональд Трамп высмеял венесуэльских ополченцев.
В своей соцсети Truth Social глава Белого дома опубликовал видео, где полная женщина неуклюже бегает с автоматом Калашникова.
"Совершенно секретно: мы застали венесуэльских ополченцев на тренировке. Очень серьезная угроза!" – подписал Трамп это видео.
Отметим, что это видео публиковалось в Сети со вчерашнего дня, но подтверждений того, что оно снято именно в Венесуэле, не поступало.
Ранее мы писали, что конфликт между Венесуэлой и США продолжает накаляться. CNN со ссылкой на источники заявляло, что Трамп изучает возможности ударов в глубь Венесуэлы для борьбы с картелями в качестве более глобальной стратегии ослабления режима Николаса Мадуро с конечной целью заставить его покинуть свой пост.
Перед этим США направили в Пуэрто-Рико звено истребителей F-35 для "операций против наркокартелей", а также Трамп отправил к берегам Венесуэлы тысячи солдат и около десятка кораблей ВМС.
В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации населения и силовиков по всей стране из-за угрозы ударов со стороны США.