Президент США Дональд Трамп высмеял венесуэльских ополченцев.

В своей соцсети Truth Social глава Белого дома опубликовал видео, где полная женщина неуклюже бегает с автоматом Калашникова.

"Совершенно секретно: мы застали венесуэльских ополченцев на тренировке. Очень серьезная угроза!" – подписал Трамп это видео.

Отметим, что это видео публиковалось в Сети со вчерашнего дня, но подтверждений того, что оно снято именно в Венесуэле, не поступало.

Ранее мы писали, что конфликт между Венесуэлой и США продолжает накаляться. CNN со ссылкой на источники заявляло, что Трамп изучает возможности ударов в глубь Венесуэлы для борьбы с картелями в качестве более глобальной стратегии ослабления режима Николаса Мадуро с конечной целью заставить его покинуть свой пост.

Перед этим США направили в Пуэрто-Рико звено истребителей F-35 для "операций против наркокартелей", а также Трамп отправил к берегам Венесуэлы тысячи солдат и около десятка кораблей ВМС.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации населения и силовиков по всей стране из-за угрозы ударов со стороны США.