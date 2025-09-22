В Украине полиция готовит ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Предложения полиции включают:

ужесточение ответственности за систематические нарушения ПДД – будут наказываться большими штрафами и лишением прав;

требования к шинам – обязательные зимние/всесезонные шины, штрафы до 8500 грн, в случае повторных нарушений – лишение прав;

определение четких правил и ответственности пользователей электросамокатов;

скоростной режим – снижение "нештрафованного порога" с 20 до 10 км/ч;

световозвращающие элементы для пешеходов – обязательное использование в темное время суток или при недостаточной видимости;

система штрафных баллов для нарушителей и возможность гражданам фиксировать нарушения;

дрифт – штраф до 17 тысяч грн и лишение прав;

превышение шума – штраф до 34 тысяч грн;

нетрезвое управление – штраф до 51 тысяч грн, лишение прав и конфискация авто;

управление в состоянии опьянения во время военного положения – возможность конфискации транспортного средства в пользу подразделений ВСУ.

Напомним, в прошлом году в Украине внесли изменения в ПДД. Сообщалось, что за пределами населенных пунктов авто должно двигаться с включенными ходовыми огнями в любое время суток и года. При отсутствии ходовых огней в конструкции транспортного средства авто должно двигаться с включенным ближним светом фар.

Также мы писали, что в Украине разрешили водителям не сообщать в полицию о ДТП, если пострадали только автомобили.