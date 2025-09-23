В Вашингтоне 33-летний Джейкоб Сэмюэл Уинклер с помощью лазерной указки пытался атаковать вертолет президента США Дональда Трампа, когда тот покидал Белый дом. Мужчину арестовали.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Секретную службу.

Инцидент произошел в субботу, 20 сентября. Тогда офицер Секретной службы возле Белого дома заметил мужчину с лазерной указкой, который шёл по тротуару без рубашки и громко разговаривал сам с собой. Он светил указкой в кабину пилота. Из-за недостаточного освещения на улице офицер направил в сторону Уинклера фонарик, а тот в ответ принялся светить лазером ему в лицо.

"Красный лазерный луч попал служащему в глаза и на короткое время дезориентировал его", — говорится в материалах дела.

Однако офицеру удалось задержать мужчину, отобрать у него указку и надеть на него наручники. Впоследствии у Уинклера нашли при себе еще и нож.

После задержания Уинклер встал на колени и сказал: "Я должен извиниться перед Дональдом Трампом. Я приношу извинения Дональду Трампу".

Согласно материалам суда, действия мужчины могли привести к временной потере зрения у пилота, что создавало угрозу внезапной слепоты и дезориентации летчика, а из-за этого - угрозу для всех находящихся на борту вертолета.

Офицер утверждает, что подозреваемый знал, что направление лазерной указки в сторону вертолета было опасно. Однако Уинклер заявил, что не знал о запрете на такие действия. По словам подозреваемого, он направляет лазер "на все, что угодно, например, на знаки остановки".

Минимальное наказание по предъявленному ему обвинению составляет до пяти лет тюремного заключения.

Напомним, на Трампа не раз покушались. В июле прошлого года в республиканца стреляли на митинге в округе Батлер, Пенсильвания.

А несколько месяцев спустя некий Райан Уэсли Рут пытался застрелить тогда еще кандидата в президенты США на поле для гольфа во Флориде.