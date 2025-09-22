В ходе прощания с правым активистом США Чарли Кирком его вдова Эрика заявила, что простила убийцу своего мужа.

Кадры её выступления распространились в политических телеграм-каналах.

"Отче, прости их, ибо не ведают, что творят. Этого человека, я прощаю его", – со слезами на глазах заявила Эрика Кирк.

Президент США Дональд Трамп также выступил на траурной церемонии.

Он заявил, что Чарли Кирк "любил своих оппонентов и желал им только лучшего", но не согласился с такой позицией.

"Вот в чем я не согласен с Чарли! Извини, Эрика. Но теперь Эрика может поговорить со мной, и, возможно, они смогут убедить меня, что это неправильно. Но я не выношу своего оппонента! Чарли злится, смотрит вниз, он теперь зол на меня!" – сказал лидер республиканцев.

"Чарльз Джеймс Кирк был зверски убит радикализированным хладнокровным монстром за то, что говорил правду, которая была в его сердце", – добавил Трамп.

Отметим, что на церемонии прощания с Кирком впервые публично встретились после своей размолвки Трамп и бизнесмен Илон Маск. Более того, они сидели вместе.

После встречи фотографии Трампа и Маска запостили как Белый дом, так и сам Илон Маск, причем с одинаковой подписью - "ради Чарли".

В свою очередь специалист по чтению по губам утверждает, что расшифровала диалог Трамп и Маска при первой встрече с момента их размолвки, передает газета Daily Mail.

По ее словам, Трамп спросил: "Как дела?", когда повернулся к Маску, чтобы поприветствовать его. Затем Маск, по-видимому, пожал плечами, когда Трамп сказал: "Илон, я слышал, ты хотел пообщаться".

Когда к разговору присоединился президент UFC Дана Уайт, Трамп заявил: "Давай попробуем найти способ наладить ситуацию".

Маск ответил кивком головы. Затем президент приобнял его за руку и сказал: "Я скучал по тебе".

Напомним, прокурор будет добиваться смертного приговора для 22-летнего Тайлера Робинсона, застрелившего Чарли Кирка.

Ранее польский сейм почтил память Чарли Кирка минутой молчания. Европарламент отказался.