Американский миллиардер Илон Маск показал видео из штата Аризона, где проходит прощание с убитым в США правым активистом Чарли Кирком.

Соответствующие кадры бизнесмен опубликовал в принадлежащей ему соцсети X.

"Каждое место в этой огромной арене, которое не огорожено для безопасности, заполнено до отказа. Честь быть здесь. Всё ради Чарли Кирка", – написал Маск.

Также в Сети появилось фото президента США Дональда Трампа и его сына Эрика, которые прибыли на стадион State Farm для прощания с Кирком.

Между тем, как пишет британская газета The Guardian, смерть Чарли Кирка стала отправной точкой новой политической кампании президента США Дональда Трампа.

Под управлением республиканцев Белый дом стремится использовать общественное возмущение убийством молодого консерватора для ужесточения контроля и давления на оппонентов, пишет газета.

Трамп обвинил в убийстве Кирка "радикальных левых" и потребовал признать отдельные группы (в частности, движение "Антифа") террористами, хотя об их причастности к покушению свидетельств нет.

Сейчас Белый дом рассматривает возможность введения ограничений для некоммерческих организаций, включая лишение их налоговых льгот. Союзники Трампа также пытаются подорвать легитимность демократической партии, называя её "экстремистской".

Эксперты отмечают, что в США запустили процессы формирования государственной "культуры отмены", направленной против оппонентов республиканцев (этот подход ранее применяли против Трампа и его сторонников - Ред.).

Издание также приводит в пример закрытие шоу Jimmy Kimmel Live, ведущий которого раскритиковал Трампа за попытки заработать политический капитал на гибели Чарли Кирка.

Сегодня Дональд Трамп потребовал от генпрокурора США Пэм Бонди немедленно возбудить дела против своих политических оппонентов, включая генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс, экс-главу ФБР Джеймса Коми и сенатора-демократа Адама Шиффа, заявив, что они "чертовски виновны".

Ранее сооснователь Телеграм Павел Дуров назвал убийство Кирка посягательством на свободу и призвал продолжить миссию по борьбе с ложью.

Также мы публиковали кадры, как парламент Польши почтил память Чарли Кирка минутой молчания.