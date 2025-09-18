Американский телеканал ABC приостановил показ вечернего шоу телеведущего и комика Джимми Киммела. Это произошло после его заявления о том, что сторонники главы Белого дома Дональда Трампа используют убийство Чарли Кирка в своих интересах.

О временной отмене передачи сообщили в пресс-службе телеканала.

Киммел в монологе на своем шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" резко отреагировал на расстрел Кирка.

"Мы достигли новых низин: банда MAGA (лозунг трампистов "Make America Great Again", то есть "Вернём Америке былое величие" - Ред.) отчаянно пытается выставить убийцу Чарли Кирка кем угодно, только не своим, и использовать его смерть в политических целях", - сказал комик.

Он также высмеял реакцию Трампа на смерть Кирка, показав видеозапись, на которой президент США отвечает на вопрос о своем самочувствии после гибели соратника, но вдруг меняет тему и начинает говорить о строительстве нового банкетного зала в Белом доме.

"Он, видимо, на четвертой стадии скорби — строительной", - пошутил Киммел и сравнил манеру Трампа скорбеть с поведением "четырехлетнего ребенка, хоронящего золотую рыбку".

После этого его шоу временно закрыли.

"Выход программы "Джимми Киммел в прямом эфире" остановлен на неопределенный срок", — сказано в сообщении ABC.

Находящийся с визитом в Великобритании Трамп отреагировал на решение канала позитивно.

"Поздравляю ABC с тем, что наконец-то набрались смелости сделать то, что должно было быть сделано. У Киммела НОЛЬ таланта, и рейтинги хуже, чем у Кольбера (уволенный ранее с телеканала CBS комик Стивен Кольбер, тоже яростный критик Трампа - Ред.), если это возможно. Таким образом, остаются Джимми и Сет (ведущие "Ночного шоу с Джимми Фэллоном" и "Поздняя ночь с Сетом Майерсом" - Ред.), двое полных неудачников, на фейковых новостях NBC. Их рейтинги также ужасны. Сделай это NBC!" - призвал президент США в своих соцсетях.

На днях Трамп подал иск против газеты The New York Times на 15 миллиардов долларов.

Также он не раз обвинял американскую прессу в публикации фейков.