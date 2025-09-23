Германская Deutsche Welle опубликовала репортаж из Умани, куда съехались десятки тысяч паломников-хасидов.

Ежегодно в Умань на празднование иудейского нового года приезжают тысячи паломников. На одном из кварталов города собралось около 35–40 тысяч человек. Некоторые приезжают несмотря на очень дальний путь. Помимо веселья на праздник, для хасидов очень важна молитва. Как заявил Авраам Кауфман, последователь равина Шехтера, который уже 28 раз посещает праздник, молитва Богу, которая помогает, потом целый год, стоит даже 30 часов в пути.

Как мы писали, каждые 12 месяцев хасиды посещают Украину, чтобы побывать на могиле рабби Нахмана, которого они почитают как духовного лидера и святого. Хасиды верят, что молитва на его могиле обладает особой силой и способна исцелять души и тела.

Дата еврейского Нового года каждый сезон приходится на разные дни. В этом году празднование Рош-ха-Шана проходит с 22 по 24 сентября.

Также мы рассказывали в отдельном материале, как в Умани зарабатывают на паломниках-хасидах.

Ранее в израильской и западной прессе появлялась противоречивая информация о возможном запрете Киевом проведения паломничества хасидов в Умань в текущем году. Однако в Объединенной еврейской общине Украины опровергли слухи о запрете.



