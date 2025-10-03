Доктор Евгений Комаровский призвал публично наказывать за критику русскоязычных украинцев и другие постоянные "срачи" в обществе.

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По мнению врача, такие действия являются "прямым нарушением Конституции".

"За разжигание розни между людьми в публичном пространстве — нужно брать за шкирку и наказывать публично. Это просто враги. Это те люди, из-за которых потом не вернутся (беженцы в Украину - Ред.) Не вернутся в срач. Я не понимаю, почему государство на это не реагирует на прямые нарушения Конституции каждый день", — заявил Комаровский.

Ранее блогерша Елена Мандзюк заявила, что её дети "могут отп*здить другого ребёнка, говорящего на языке террористов", за что против неё возбудили уголовное дело.

При этом украинский актер Богдан Бенюк в свою очередь призвал бить детей "прутом по сраке" за русский язык.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.