В Китае решили бороться с негативными эмоциями в публикациях пользователей соцсетей.

Об этом пишет французская леволиберальная газета Le Monde, ссылаясь на инциденты с отдельными блогерами.

Правительство в Пекине запустило кампанию по регуляции онлайн-контента. Она нацелена против публикаций с высказываниями, признанными слишком пессимистичными или раскалывающими общество.

Несколько популярных авторов уже подверглись санкциям.

Любое проявление в соцсетях обречённости или отчаяния – через ключевые слова, тексты, изображения, видео или комментарии – может быть удалено с платформ без предупреждения.

