Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Польша и страны Балтии помешали инициированным ею прямым переговорам с Россией в 2021 году. По ее мнению, это стало одной из причин полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Об этом Меркель заявила в интервью венгерскому изданию Partizán.

Экс-канцлер рассказала, как вообще возникла идея провести переговоры с Москвой.

"В июне 2021 года я почувствовала, что Путин больше не воспринимает минские соглашения всерьез", — сказала Меркель.

Поэтому она предложила создать новый формат переговоров от лица Европейского Союза. Однако предложение поддержали на все. В первую очередь против выступили страны Балтии и Польша. По ее словам, балтийские страны и поляки опасались, что Европейский Союз не сможет выработать единую политику по отношению к России.

Она уверена, что отсутствие прямых переговоров с Путиным повлияло на его решение начать полномасштабную войну, отметив, что мир возможен, если Европа "выступит в качестве реального сдерживающего фактора и поддержит Украину".

Напомним, в первый год войны Меркель призналась, что минские соглашения дали Украине "драгоценное время", чтобы обеспечить подготовку ВСУ к новому конфликту.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказывал убеждение, что война в Украине завершится не выигрышем одной из сторон, а переговорами.