Президент России Владимир Путин на поедет в Южную Корею на саммит АТЭС, где могут встретиться президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Распоряжение опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

Президент РФ распорядился направить на мероприятие российскую делегацию во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком.

"Направить в город Кенчжу (Республика Корея) делегацию Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Оверчуком Алексеем Логвиновичем для участия в работе саммита форума „Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество“, — сказано в указе.

Тем временем источник южнокорейского агентства "Ренхап" допустил, что и Трамп пропустит этот саммит и уедет раньше его начала.

Ранее СМИ писали, что вероятность встречи Трампа и Си на саммите зависит от того, смогут ли Китай и США договориться по торговому соглашению. Пока такого соглашения не достигнуто.

Напомним, в середине сентября в ходе телефонного разговора Трамп и Си Цзиньпин обсудили торговые отношения, экономическое сотрудничество и глобальную стабильность. В Bloomberg писали, что председатель КНР попросил президента США воздержаться от ограничительных торговых мер во время телефонного разговора.

Также западные издания писали, что Си Цзиньпин требует от Трампа официального отказа от независимости Тайваня как условие заключения торговой сделки между странами.