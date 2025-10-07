Осенью 2023 года Россия объявила бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в международный розыск в связи с открытым против него уголовным делом о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела экс-советника Банковой.

Согласно этим материалам, 8 сентября 2023 года Арестовича объявили в федеральный розыск, а 13 ноября того же года - в международный.

Согласно документам, 8 апреля 2022 года в отношении Арестовича было возбуждено сначала уголовное дело за распространение ложной информации о российской армии, а спустя месяц - за совершение им преступления "террористической направленности". Уголовные дела объединены в одно производство.

В начале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Арестовича по делу о публичных призывах к терроризму и распространении фейков об армии.

Между тем на днях украинец свободно дал интервью российской блогерше и телеведущей Ксении Собчак. В нем он рассказал, что сделал бы, окажись избранным президентом Украины.