Российское оппозиционное издание "Агентство" впервые показало снимки, как утверждается, сыновей президента РФ Владимира Путина и бывшей гимнастки Алины Кабаевой.

Заявляется, что фото опубликованы в книге журналистов Романа Баданина и Михаила Рубина "Царь собственной персоной".

В книге также сказано, что дети (Иван и Владимир) записаны под фамилией Спиридоновы – видимо, производной от имени деда Путина Спиридона.

Сообщается, что сыновья Путина родились в 2015 и 2019 годах соответственно в Швейцарии и Москве. Сейчас они живут в резиденциях на Валдае и в Сочи.

Напомним, Кабаевой приписывают близкие отношения с российским президентом (сам он этого никогда не подтверждал). Вместе их видели только на официальных мероприятиях. Ранее швейцарская газета Sonntags Zeitung утверждала, что у Владимира Путина в 2015 и 2019 годах родились двое сыновей. Журналисты говорили, что родила мальчиков Алина Кабаева.

Ранее СМИ показали фото резиденции Путина на Валдае, рядом с которой построен дом для Кабаевой.

