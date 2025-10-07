Украинцы после 40 лет будут получать деньги на виртуальную карточку в "Дие" для прохождения профмедосмотра.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на ютуб-канале Минздрава.

Программа стартует 1 января 2026 года – для этого в госбюджете заложено 10 млрд грн.

"С 1 января 2026 года запланирован запуск ежегодного профилактического чекапа для людей старше 40 лет. Он позволит пройти обследование на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и психические расстройства. Государство оплатит чекап, а человек сможет самостоятельно выбрать заведение, где его проходить", - заявил Ляшко.

По его словам, через месяц после дня рождения в Дие появится сообщение о возможности пройти ЧЕКАП. Пользователь сможет выбрать клинику для обследований, консультаций и анализов.

"При достижении дня рождения после 40 лет через месяц будет приходить определенное пушсообщение в "Дії" о том, что вы можете воспользоваться программой национального чекапа и проверить состояние своего здоровья. Вам придут средства на карточку, которая создана в "Діе", вы выбираете учреждение здравоохранения, в котором можете пройти соответствующий перечень исследований, консультации врача и лабораторные и инструментальные исследования", — сказал чиновник.

Министр также уточнил, что в случае выявления проблем со здоровьем пациентам будет доступен электронный рецепт на бесплатные лекарства.

"В рамках чекапа в случае выявления определенных отклонений от состояния здоровья пациенты смогут получить электронный рецепт, чтобы бесплатно получить лекарственные средства", — отметил он.

