Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят обыски на территории Почаевской лавры в Тернопольской области.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви.

Также обыски проводились в храме на кладбище.

Правоохранители сообщили, что мероприятия проходят в рамках уголовного производства о мошенничестве в особо крупных размерах.

"Сотрудники следственного отдела Кременецкого районного отдела полиции ГУ Нацполиции в Тернопольской области в рамках осуществления досудебного расследования в уголовном производстве, которое открыто по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины проводят обыски на территории Почаевской лавры, в частности изымают документы", - заявил представитель полиции Тернопольщины Сергей Крета.

Опубликованы видеозаписи, на которых зафиксировано взламывание ворот в хозяйственную часть лавры с помощью болгарки.

В конце сентября мы писали, что в Черновицкой области заместитель начальника городского ТЦК выломал двери храма УПЦ и впустил внутрь активистов.

Ранее мы также рассказывали, что летом в Черновцах силой захватили Свято-Духовский собор УПЦ. Были серьезно избиты два священника. Верующие вызвали для пострадавших скорую помощь. Медики эвакуировали раненых в травматологические отделения.