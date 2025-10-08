Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует уже в конце этой недели совершить поездку на Ближний Восток. Визит может состояться уже 12 октября.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в Белом доме.

По словам американского лидера, намеченная поездка связана с финализацией договоренностей в рамках палестино-израильского урегулирования.

"Я могу отправиться туда в конце недели, возможно, в воскресенье. Думаю, это произойдет, высокие шансы, что это произойдет", – заявил Дональд Трамп.

При этом он не уточнил, в какую именно страну Ближнего Востока отправится и какие договоренности будут обсуждаться.

Напомним, в конце сентября западные СМИ писали, что Соединенные Штаты готовятся к масштабной войне, а американские самолеты уже прибывали на Ближний Восток.

О развороте Ближнего Востока и ядерным факторе Пакистана мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.