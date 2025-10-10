В парламенте Новой Зеландии представители племени маори снова станцевали ритуальный танец. Таким образом новый депутат представила себя коллегам.

Видеоролик начал набирать популярность в социальных сетях.

На опубликованных кадрах можно заметить, как часть представителей племени на втором этаже исполняют традиционную

На первом же этаже женщина, которая является новым депутатом парламента "танцует", представляя себя новому обществу. У нее также есть тату на подбородке("моко кауаэ", которое является традиционным украшением, особенно для женщин-маори, символизируя их связь с семьей, генеалогию, социальный статус и лидерские качества - Ред.).

Некоторые депутаты из других партий покинули зал.

Ранее мы писали, как в Новой Зеландии городское мероприятие по популяризации секс-меньшинств, разогнали потомки коренных народов, исполнив свой традиционный танец "Хака".

Также парламент Новой Зеландии уже прерывал работу из-за возмущения рассматриваемым законопроектом депутатов, входящих в "Партию маори". Чтобы выразить свое отношение к документу, они исполнили ритуальный танец.

В 2021 году партия маори в официальной петиции призывала парламент изменить название страны на Аотеароа.