Водитель Mercedes-Benz G-500 Александр Хилык, который избил велосипедиста и был после этого отпущен под ночной домашний арест, получил новую меру пресечения: задержание в СИЗО на 60 суток с возможностью внести залог в размере 5 миллионов гривен.

Как сообщают украинские СМИ, такой вердикт вынес Киевский апелляционный суд.

По другому делу о присвоении 25 миллионов гривен, выделенных на закупку одежды для территориальной обороны, 44-летний Хилык уже сидит в СИЗО без права на залог, а по делу избиения велосипедиста ночной домашний арест заменили на взятие под стражу. То есть даже если мужчина заплатит эту сумму, выйти на свободу все равно не сможет.

Напомним, что конфликт с велосипедистом произошел из-за парковки Mercedes-Benz на велополосе на Подоле. Велосипедист делал замечания водителям, которые нарушали правила, после чего между ним и Хилыком возник спор и водитель нанес потерпевшему несколько ударов по голове, после чего тот потерял сознание, а нападавший оттащил его на обочину и уехал. После этого суд отпустил Хилыка под ночной домашний арест.

Затем водителя "Мерседеса" снова задержали. Тогда СМИ информировали, что ему сообщат ещё об одном подозрении.