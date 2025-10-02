Водителя "Мерседеса", который избил велосипедиста и был отпущен под домашний ночной арест, снова задержали – ему сообщат ещё об одном подозрении.

Его действия дополнительно квалифицировали по ещё одной статье Уголовного кодекса Украины – оставление лица в опасности, что повлекло тяжёлые последствия.

Правоохранители будут просить суд взять подозреваемого под стражу на время досудебного расследования.

Напомним, фигурантом дела стал 44-летний житель Киевской области Александре Хилыке, подозреваемый в присвоении 25 миллионов гривен на закупке одежды для подразделений территориальной обороны ВСУ.

Ранее экс-сотрудник Киевского СИЗО умер под арестом в изоляторе, где раньше работал. Вскрытие показало следы насилия.

Перед этим в Харьковском изоляторе жестоко избили арестованного и оставили умирать, не вызвав медпомощь.

