На трассе Киев - Ирпень столкновение с лосем привело к гибели водителя, пассажир в тяжелом состоянии
На трассе Киев–Ирпень Lexus врезался в лося: водитель погиб, пассажир в больнице.
Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе Национальной полиции.
По данным правоохранителей, сегодня около 20:00 на трассе со стороны Ирпеня в направлении Киева, неподалеку от блокпоста, произошла смертельная авария.
"Примерно в 20 часов 00 минут на автодороге Киев–Ирпень, вблизи блокпоста, автомобилем Lexus был совершен наезд на лося. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, а его пассажир был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - заявили в полиции, добавив, что детали дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Очевидцы отмечают, что на этом участке дороги образовался значительный затор.
Судьба животного пока официально не подтверждена, однако, по словам свидетелей, лось также погиб.
В сети публикуют видео последствий аварии.
Ранее сообщалось о похожем инциденте - пенсионер погиб в результате наезда автомобиля на лося. Авария произошла на автодороге Киев–Овруч в Иванковском районе.
Также мы писали о смертельном ДТП в Киеве. Водитель выехал на встречную полосу, погиб сам и убил своего пассажира.