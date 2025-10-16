На трассе Киев–Ирпень Lexus врезался в лося: водитель погиб, пассажир в больнице.

Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе Национальной полиции.

По данным правоохранителей, сегодня около 20:00 на трассе со стороны Ирпеня в направлении Киева, неподалеку от блокпоста, произошла смертельная авария.

"Примерно в 20 часов 00 минут на автодороге Киев–Ирпень, вблизи блокпоста, автомобилем Lexus был совершен наезд на лося. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, а его пассажир был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - заявили в полиции, добавив, что детали дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Очевидцы отмечают, что на этом участке дороги образовался значительный затор.

Судьба животного пока официально не подтверждена, однако, по словам свидетелей, лось также погиб.

В сети публикуют видео последствий аварии.

Ранее сообщалось о похожем инциденте - пенсионер погиб в результате наезда автомобиля на лося. Авария произошла на автодороге Киев–Овруч в Иванковском районе.

Также мы писали о смертельном ДТП в Киеве. Водитель выехал на встречную полосу, погиб сам и убил своего пассажира.



