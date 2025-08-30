Мэр города Рени Одесской области Игорь Плехов попал в ДТП между селами Введенка и Светлодолинское Белгород-Днестровского района Одесской области. В автомобиле находились мэр, его мать и пятилетний сын. Женщина погибла на месте, Плехов и ребенок госпитализированы.

Об этом сообщают одесские издания. Пресс-служба Нацполиции опубликовала информацию о ДТП, не называя личностей пострадавших.

Как заявили в пресс-службе полиции, 53-летний водитель внедорожника Lexus вылетел с проезжей части в кювет, после чего машина перевернулась.

"В результате погибла 72-летняя женщина, которая находилась на пассажирском месте. Водитель и 5-летний мальчик госпитализированы с многочисленными травмами.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, на днях в Кировоградской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса MAN и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Погибли шесть человек, среди них ребенок.

А в июле на западе Украины погиб народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин. Он находился за рулем мотоцикла, не справился с управлением и столкнулся с другим транспортным средством.