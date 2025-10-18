В течении суток российская сторона применила по Украине 268 управляемых корректируемых авиационных бомб.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По подсчетам наблюдателей, это рекордное число за все время их использования.

"Вчера захватчики нанесли по территории Украины 109 авиационных ударов, сбросив 268 управляемых авиационных бомб. Кроме того, привлекли для поражения 6024 дрона-камикадзе и произвели 4941 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 117 — из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях глава областной военной администрации Виталий Ким заявил, что Николаев впервые с начала войны был атакован корректируемой авиационной бомбой (КАБ).

Война в Украине идет 1333-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 18 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Мы писали о том, чего ждать от встречи Путина и Трампа в Будапеште, о ситуации с "Томагавками", боях в Покровске и других важных событиях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.