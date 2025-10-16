Сегодня ночью Россия атаковала Украину наибольшим количеством баллистических ракет за раз в этом году. Комбинированный удар, в частности, был нанесен с применением 26 баллистических ракет "Искандер-М" / KN-23, запущенных с территории оккупированного Крыма, а также из Курской и Воронежской областей РФ.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на данные Воздушных сил Украины.

По информации издания, ни одну из ракет не удалось сбить - из 37 ракет 28 были баллистическими.

При том 18 ракет были вообще "локационно потеряны".

Враг также запустил 320 ударных дронов, две крылатые ракеты "Искандер-К", две аэробаллистические ракеты "Кинжал" и семь управляемых авиационных ракет Х-59.

В Воздушных силах заявляли, что основной удар противника пришелся на Полтавскую и Харьковскую области. Там были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Напомним, по данным СМИ, уровень перехвата Украиной российских баллистических ракет резко упал, потому что Россия модернизировала свои "Искандеры" и "Кинжалы", чтобы они отклонялись от перехватчиков Patriot, резко меняя траекторию в последний момент.

Также, вероятно, сегодняшний процент сбития был низким, поскольку атакованы были регионы, которые слабее прикрыты ПВО и находятся ближе к границе с РФ.

Война в Украине идет 1331-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями четверга, 16 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду российские войска захватили три села на Донбассе: Перестройку, Комар и Мирное. Севернее, уже на территории Днепропетровской области, россияне продвинулись у Ивановки и взяли село Алексеевка. Последняя находится на пути к поселку Покровское - важному логистическому узлу, через который проходят коммуникации с укрепрайоном в Гуляйполе на запорожском фронте.

